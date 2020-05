Chiesa-Castrovilli, Conte insiste per il doppio colpo: Inter, prima serve cedere

L’Inter non molla la presa su Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli: i due gioielli della Fiorentina sono da tempo nel mirino della dirigenza nerazzurra, pronta a sfidare la Juventus per entrambi. Secondo Tuttosport, Antonio Conte starebbe facendo pressioni per avere a disposizione i due calciatori viola, ma prima servirà cedere qualche esubero: “Antonio Conte preme per il doppio colpaccio Chiesa-Castrovilli. […] Con il ricavato delle cessioni (in primis quella di Mauro Icardi), piombare sui gioielli d’Italia sarà un compito molto più semplice“.