In UK – Conte, obiettivo CL centrato. Ma dubbi su sua permanenza al Tottenham

L'allenatore non ha parlato del futuro con gli Spurs limitandosi a dire che parlerà con la proprietà nei prossimi giorni

La storia potrebbe ripetersi. Obiettivo centrato ma nessuna promessa. Come aveva fatto alla fine della scorsa stagione all'Inter , dopo aver vinto lo scudetto, anche dopo aver centrato con il Tottenham la qualificazione in CL, Antonio Conte non ha fatto promesse. E la stampa inglese lo ha notato eccome, mettendo in dubbio la sua permanenza sulla panchina degli Spurs.

Il Daily Mail per esempio ha scritto che non si è impegnato per un futuro a lungo termine con il club inglese, dopo che il tecnico, in conferenza stampa ha detto: «Ora per me, la società e i giocatori è bello avere tre, quattro, cinque giorni di riposo. Allora con la mente lucida, puoi considerare l'intera stagione. Devi stare calmo prima di parlare. C'è un sacco di emozione nella mia mente, nel mio cuore ora. Per questo sarebbe bene riposarsi quattro o cinque giorni, incontrare la società e trovare la migliore soluzione possibile». D'altro canto però c'è chi parla di mercato e sostiene che il Tottenham farà il suo tenendo pienamente conto delle indicazioni del tecnico ex Inter. Non ci sono quindi ancora certezze sulla sua permanenza a Londra e gli spifferi parlano di un PSG che potrebbe coinvolgere il tecnico nel suo progetto.