Biasin: “Eriksen ha dato una dimostrazione. Resta fuori, ma a parte Barella…”

Fabrizio Biasin, in un collegamento su Skysport, ha parlato dell’Inter e ha risposto all’ennesima domanda su Eriksen: «A me il ragazzo piace, ma non conta nulla quello che penso io. Conte cerca di mettere in campo la formazione migliore ogni settimana e nella sua testa non c’è spazio per Eriksen. Ieri ha detto che ha avuto tanta chance, è vero, ma non lo ha utilizzato spesso e volentieri. Lui ha dimostrato che utilizzato in una certa maniera può rendere davvero tanto. Tenendo il paragone con l’orchestra, Barella a parte, gli altri orchestrali non è che stiano rendendo così tanto in mezzo al campo. Non penso che Eriksen stia facendo disastri, di fronte a prestazioni eccellenti da parte degli altri».

(Fonte: SS24)