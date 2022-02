Conte: “Eriksen? Sarebbe grande un suo ritorno al Tottenham. Pensavo servisse…”

L'allenatore degli Spurs ha parlato del giocatore che è tornato a giocare in Premier League al Brentford

«Sicuramente Eriksen fa parte della storia del Tottenham. Un suo ritorno sarebbe una grande cosa per lui, per me, per il club: ora ha firmato per il Brentford per soli sei mesi, vediamo cosa accadrà». Antonio Conte parla così di Christian Eriksen, già suo giocatore all'Inter lo scorso anno, prima dell'arresto cardiaco avuto nel match di Euro2020 tra Danimarca e Finlandia. «Onestamente sono rimasto sorpreso perché nella mia testa pensavo che Christian avesse bisogno di più tempo per tornare a giocare in Inghilterra», ha spiegato l'allenatore del Tottenham, come riporta "The Mirror".