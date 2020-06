Sky – Conte, l’Inter gli ha dato buone sensazioni. Ma ha sottolineato due errori

Antonio Conte, dopo la gara con il Napoli, ha sottolineato comunque di essere soddisfatto della prestazione della squadra, nonostante l’eliminazione della Coppa Italia. A Skysport hanno posto l’accento su cosa ha evidenziato con i suoi uomini. Ha avuto buone risposte, era arrabbiato per l’eliminazione e ha fatto presente alla squadra due cose che devono cambiare: le disattenzioni come quella sul gol incassato e la mancanza di cattiveria sportiva nel chiudere le partite che si hanno in pugno. Fisicamente i nerazzurri hanno dimostrato di essere a buon punto anche se al momento la condizione non è la stessa per tutti.

(Fonte: SS24)