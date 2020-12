CdS – Conte coraggioso ed ‘europeo’, c’è un problema. Troppi gol subiti: l’Inter soffre…

Nonostante il buon momento dal punto di vista dei risultati, l’Inter continua la ricerca della solidità difensiva. Nelle ultime quattro sfide, i nerazzurri hanno raccolto tre vittorie e 1 ko – in casa contro il Real Madrid in Champions League – ma sono riusciti a tenere inviolata la porta di Handanovic solamente in un’occasione. Nelle altre gare sono arrivati due gol a partita.

In questa stagione sono solamente 3 in 14 gare i ‘clean sheet‘ di Samir Handanovic. Troppo poco per chi vuole puntare alla vittoria: basti pensare che nella passata stagione nelle ultime 8 partite in 6 occasioni la porta dell’Inter è rimasta inviolata. La squadra nerazzurra sta pagando la scelta di Conte di rendere la squadra più offensiva. Una mossa che il Corriere dello Sport definisce ‘coraggiosa e di respiro europeo’ ma che non si sposa con le caratteristiche dei singoli.

L’Inter soffre gli avversari che la ‘aspettano‘: ecco perché con Sassuolo e Borussia Monchengladbch, con i nerazzurri che hanno dettato il ritmo della partita, tutto è filato liscio. Bisognerà capire cosa succede contro squadre più prudenti come Bologna e Shakhtar. Intanto Conte ha analizzato gli errori commessi in Germania, con Skriniar sull’1-0 e Sanchez sul 2-0, e si aspetta che non siano ripetuti.