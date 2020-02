Conte ha fame e non molla nulla: obiettivo Coppa Italia. L’Inter si prepara a un’altra battaglia

Dopo la grande vittoria nel derby che ha portato l’Inter al primo posto, la squadra nerazzurra si prepara per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli di domani sera.

“Una Coppa come apriscatole, non una Coppa rompiscatole. «Quando una persona a tavola ha fame, deve sedersi e iniziare a mangiare»: bastano queste frasi di Antonio Conte per rendere l’idea? Se no, se non sono sufficienti, allora può aiutare riavvolgere il nastro alle parole che l’a.d. Beppe Marotta disse di fronte agli azionisti, lo scorso ottobre: «Non inseguiamo disperatamente la vittoria in campionato, il nostro obiettivo è quello di crescere in Europa e vincere la Coppa Italia». Mica parole al vento, ma la certificazione di un’opera di convincimento che la società Inter ha fatto da inizio stagione ai dipendenti tutti, giocatori compresi”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“La fame è fame. Quella di Conte, se possibile, è ancor maggiore. Alla Juventus gli è rimasta qui, questa Coppa, sfuggita sul più bello nel 2011-12, il primo anno in bianconero: squadra imbattuta, neppure una sconfitta in stagione. Anzi sì, una sola: finale di Coppa Italia contro il Napoli, 2-0. Basta come stimolo? Conte non è mai riuscito a vincerla da tecnico, all’Inter la ricordano come l’ultimo trofeo alzato, 2010-11. Da allora il nulla. Ora c’è di mezzo Rino Gattuso, certo. E in assoluto una squadra che quando dimentica le altalene quotidiane del campionato ha un tendenza assolutamente invidiabile in questa stagione: il Napoli è imbattuto nelle coppe, neppure una rete subita in Coppa Italia, cinque successi su otto partite compresa l’Europa, unica squadra a uscire imbattuta da Anfield”, aggiunge il quotidiano.