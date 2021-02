Conte, fame scudetto. I giocatori si preparano: “Ad Appiano si torna a una vecchia abitudine”

Antonio Conte è pronto a fare di tutto per riportare, dopo 11 anni, lo scudetto all'Inter. Ecco l'ultima novità

Antonio Conte è pronto a fare di tutto per riportare lo scudetto all'Interdopo 11 anni di assenza. L'allenatore nerazzurro non lascerà nulla di intentato, a maggior ragione ora che la squadra ha ritrovato la vetta solitaria della classifica, come non le capitava dal 2010. Come riporta Tuttosport, infatti, il 'martello' Conte ripristinerà ad Appiano Gentile l'abitudine del doppio allenamento giornaliero, adesso che i nerazzurri non avranno più gli impegni europei. Un modo per preparare al meglio i giocatori in vista delle ultime 16 partite di campionato: