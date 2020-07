CdS – Conte, gli schemi non bastano: servono fantasia e qualità per battere la Juventus

La Juventus, con la vittoria sulla Sampdoria, ha conquistato il nono scudetto consecutivo con due giornate di anticipo. Giuliano Riva, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, spiega cosa manca all’Inter per colmare il gap con i bianconeri:

“Cosa serve per colmare la differenza con la Juve? L’interrogativo che, da nove anni, assilla i tifosi dell’Inter in cerca di risposte capaci di attenuare il mal di stomaco procurato dai trionfi bianconeri, da ieri ha ripreso a circolare con puntualità e a infiammare il dibattito sportivo. […] Conte è un uomo che ha vinto molto, ma per vincere sulla panchina dell’Inter, come su tutte le altre, non basta solo l’applicazione rigida e ossessiva di schemi che trasformano la squadra in un bisonte lanciato a schiantare le difese avversarie: servono anche qualità e fantasia. Doti che quest’anno non sono riusciti a dare Sensi, piegato dai malanni che lo hanno tenuto lontano dal campo per molto tempo e, soprattutto, Eriksen acquistato a metà stagione e costretto a inserirsi in un meccanismo che fatica ad accettare corpi non organici a modalità di azione prive di eccezioni“.