Inter, Conte può sorridere: la panchina offre un dato rassicurante. GdS: “Fattore dominante quando…”

4 gol e 3 assist. Antonio Conte può sorridere se analizza il rendimento dei calciatori che entrano a gara in corso. A guidare la speciale classifica di rendimento dei calciatori subentrati c’è il Napoli con 6 reti e 5 assist, con alle spalle la Sampdoria (5 gol e 4 assist) e l’Atalanta (6 gol e 3 assist).

A sottolineare il dato è La Gazzetta dello Sport: “Per Antonio Conte l’utilizzo della panchina potrebbe essere un fattore dominante nel momento in cui riprenderanno le coppe europee e la sua Inter, a differenza delle antagoniste nella lotta per lo scudetto, non avrà alcun impegno e potrà dedicarsi soltanto al campionato“.