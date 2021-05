EDICOLA TS – Conte: i dubbi dopo la festa. Il piano di Suning per l’Inter agita il tecnico

"Conte: i dubbi dopo la festa". È questo il titolo di Tuttosport in edicola giovedì 6 maggio 2021 in merito al post Scudetto in casa Inter

Matteo Pifferi

"Conte: i dubbi dopo la festa". È questo il titolo di Tuttosport in edicola giovedì 6 maggio 2021 in merito al post Scudetto in casa Inter. "Il piano di Suning per l'Inter agita il tecnico: riduzione del monte ingaggi, cessioni e mercato autofinanziato", si legge su Tuttosport. In copertina si parla del piano della Juventus per arrivare a Donnarumma.