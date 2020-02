CdS – Inter, stavolta Conte non trova la formula magica nello spogliatoio: nella ripresa…

A differenza del derby, questa volta l’Inter non riesce a rimontare lo svantaggio iniziale e perde la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli. Il Corriere dello Sport evidenzia il mancato effetto dell’intervallo: “Stavolta Conte non trova la formula magica nello spogliatoio: il cambio (D’Ambrosio per Skriniar) non ha effetti tattici, semmai è l’atteggiamento ch’è mutato e perlomeno si entra in una partita che ha contenuti nei quali s’infila anche il Napoli, avendo la possibilità di scorgere zone più ampie dinnanzi a sé“.