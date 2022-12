Conte: “Capisco la frustrazione dei tifosi. Al Tottenham ho capito una cosa”

In una lunga intervista a Sky Sports, Antonio Conte parla della politica del Tottenham sul mercato. "Sinceramente non sono nervoso, perché quando arrivi in ​​un nuovo club devi rimanerci per capirne la visione. Quando la capisci, devi rispettarla perché hai firmato un contratto, quindi devi cercare di aiutare il club a migliorare seguendo questa politica. Capisco la frustrazione dei tifosi perché vogliono alzare i trofei. Capisco tutto e tutti ma allo stesso tempo, secondo me, per quello che ho capito qui, bisogna avere pazienza. Bisogna avere tempo e cercare di migliorare".

"Non commettere errori nel mercato, avere pazienza per i giocatori che si acquistano e aspettare che crescano. Puoi ingaggiare giocatori con esperienza a 30 anni con grandi vittorie alle spalle, come Casemiro per esempio. Ma questa non è la visione del club e per questo bisogna continuare a lavorare e avere pazienza. Questa frustrazione non può diventare un problema, ma deve diventare una spinta per me, per i giocatori, per il club per continuare a migliorare, crescere e ridurre il divario con gli altri club".