Conte, futuro in bilico: in quota c’è anche il ritorno all’Inter. La Nazionale…

Antonio Conte e il Tottenham sembrano sempre più lontani. Gli Spurs hanno ottenuto la prima vittoria del 2023 in casa del Crystal, ma attualmente sono fuori dalla zona Champions e a meno 11 – con una gara in più – dall’Arsenal capolista. Troppo poco per le ambizioni del tecnico italiano, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, che pensa a un addio dall’Inghilterra e a un clamoroso ritorno in Italia, alla Juventus, club che ha lanciato la carriera di Conte sia da giocatore che da tecnico.