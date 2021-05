Inter-Conte, attesa per l’incontro. Intanto Antonio si gode lo scudetto sui social

Antonio Conte non ha alcuna intenzione di smettere di godersi lo scudetto conquistato con l'Inter: ecco l'ultimo post

Un futuro ancora da scrivere, con uno scudetto ancora tutto da festeggiare. In attesa dell'incontro che l'Inter avrà con Antonio Conte per gettare le basi della prossima stagione e capire se le ambizioni saranno le stesse per continuare insieme, l'allenatore nerazzurro non ha alcuna intenzione di smettere di godersi il tricolore conquistato insieme ai suoi ragazzi. Con un post su Instagram, infatti, Conte ha condiviso una foto della festa scudetto a San Siro dopo la partita contro l'Udinese: