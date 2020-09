Inter, Conte non perde tempo: subito in campo i nuovi Hakimi e Kolarov. Perisic e Vidal…

L’Inter di Antonio Conte è pronta per fare il suo debutto in campionato: i nerazzurri scendono in campo sabato sera a San Siro contro la Fiorentina. Secondo Tuttosport, il tecnico interista getterà subito nella mischia i nuovi Hakimi e Kolarov, ma hanno chance concrete anche Perisic e Vidal: “Subito Hakimi, Kolarov e Perisic, con Vidal possibile sorpresissima (non aiuta, però, il fatto che ieri il cileno non si sia potuto allenare per motivi burocratici). La prima con la Fiorentina, per Antonio Conte sarà (anche) un manifesto programmatico. Nonostante il pre-campionato sprint, l’allenatore – a giudicare dalle prime prove tattiche verso il match – sembra intenzionato a mandare in campo tutta la nuova argenteria“.