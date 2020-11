Conte e Handanovic si congratulano con il Jiangsu. Il capitano: “Bravi Eder e Miranda”

Tutta l’Inter si è complimentata con il Jiangsu Suning per la vittoria del campionato cinese. Il club nerazzurro, nelle sue storie su Instagram ha pubblicato i video di Conte e Handanovic che si complimentano con i giocatori del club cinese, che ha – ovviamente – lo stesso proprietario della società nerazzurra. “Complimenti al Jiangsu per la splendida vittoria”, ha detto l’allenatore. Il capitano invece ha avuto un pensiero in particolare per due sue ex compagni: “Congratulazioni a tutti per il meritato trionfo. Complimenti ai nostri ex compagni Eder e Miranda, abbiamo tifano per voi!”.