Tottenham, Conte: “Incontrerò presto Paratici e il presidente per…”

Nelle prossime settimane ci sarà un incontro tra Antonio Conte e la dirigenza del Tottenham, ma all'ordine del giorno non ci sarà il futuro del tecnico salentino quanto la strategia da seguire per migliorare gli Spurs. In scadenza di contratto a fine anno, nelle ultime settimane il tecnico italiano ha minacciato a più riprese l'addio a fine stagione. Reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro uscite in Premier League, e dall'eliminazione in Coppa di Lega per mano del fanalino di coda Nottingham Forest, Conte ha anche preso di petto la contestazione di parte dei suoi tifosi, invitandoli a sostenere la squadra. Alla vigilia della gara contro il Leeds, però, l'ex allenatore dell'Inter ha preferito schivare ogni polemica, rimandando il discorso sul rinnovo del suo contratto.