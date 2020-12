Giudice Sportivo, Inter: per Conte terza ammonizione. Alla prossima entrerà in diffida

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha preso le sue decisioni sulla tredicesima giornata di andata del campionato di Serie A. L’Inter ha giocato contro lo Spezia e per Antonio Conte è arrivato il terzo cartellino giallo per proteste. Il tecnico nerazzurro alla prossima ammonizione entrerà in diffida (servono cinque cartellini per essere squalificati per un turno). L’allenatore era stato ammonito la prima volta nel derby contro il Milan del 17 ottobre (risultato finale due a uno per i rossoneri) e la seconda ammonizione era arrivata nella gara del 31 ottobre contro il Parma (due a due).