Conte abbraccia D’Aversa sui social: “Avversari ma grandi amici nella vita”

Il tecnico nerazzurro ha affrontato e battuto il Parma e ha dedicato un pensiero all'allenatore gialloblù

Lo ha detto anche nel post partita. Ha elogiato il Parma, che gli ha dato da fare, e il suo collega Roberto D'Aversa. Perché l'allenatore gialloblù per mister Conteè anche un grande amico. Così lo ha ribadito anche sul suo profilo Instagram: "Avversari sul campo ma Grandi Amici nelle vita. In bocca al lupo di cuore Roberto per il resto del campionato". E le lettere maiuscole su grandi amici non sembrano per niente un caso.