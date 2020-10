Romagnoli: “Inter fortissima, il Milan deve restare sul pezzo. Ibra? Parla il campo per lui”

Alla fine della partita tra Inter e Milan, il primo dei protagonisti a parlare ai microfoni di Skysport è stato. Ecco cosa ha detto a proposito del derby: «Sicuramente è molto bello questo momento, ci siamo comportati bene. Sono contento che siamo tornati e abbiamo vinto, ma arriva un’altra battaglia. I meriti di Pioli? Tanti come nostri, siamo un bel gruppo, si vede sul campo penso. Basta non fermarsi e rimanere sul pezzo. È ancora presto anche se abbiamo vinto una partita importante, dobbiamo continuare su questa scia. Dobbiamo avere più consapevolezza. Abbiamo trovato una squadra fortissima, siamo stati bravi a soffrire. Per arrivare in alto serve vincere partite così. Ibra? Il campo parla per lui. Cento giorni fuori? Difficili, non pensavo di stare fuori così tanto, ma conta ora rimanere in campo».

(Fonte: Skysport)