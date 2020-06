Serie A, Inter in fondo a una speciale classifica. GdS: “Conte l’ha tirata per le lunghe…”

Le cinque sostituzioni rappresentano una delle grandi novità del calcio post-Coronavirus. La Gazzetta dello Sport analizza le prime 11 partite dopo la ripresa e l’impatto sugli allenatori di questa novità assoluta.

“L’Inter è in fondo alla classifica dei minuti giocati dai panchinari in questo campionato (1274), si è fermata a 4 sostituzioni nella prima sfida a San Siro contro la Sampdoria: Conte l’ha tirata più per le lunghe rispetto a Sarri — niente di nuovo – e così Sanchez, l’ultimo cambio, è entrato all’83’“.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)