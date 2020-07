Nel vuoto del Meazza la voce di Conte si sente eccome. Pure quando non le ha mandate a dire all’arbitro Massa si è sentito forte e chiaro. Dopo l’ammonizione incassata da Godin ha protestato perché il fallo al limite su Sanchez, poco prima non era stato visto. Il tecnico allora, dopo il giallo al difensore, ha detto chiaramente: “Su Sanchez non hai visto niente. Su questo, ammonizione. Caz, allora apposta lo fai”.

(Fonte: Skysport)