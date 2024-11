Uno ha riportato in alto l'Inter, l'altro l'ha mantenuta ed evoluta. Tra 9 giorni saranno di fronte a San Siro, Conte e Inzaghi , per un Inter-Napoli che si preannuncia di fuoco.

"Antonio Conte è l’allenatore ideale di Beppe Marotta dai tempi della Juve, Simone Inzaghi lo è diventato con il tempo e dopo aver vissuto, nella sua prima stagione milanese, momenti complicati. Inter-Napoli, tra nove giorni a San Siro, non è solo un incrocio con vista sullo scudetto. È anche una sfida di sentimenti tra due allenatori diversi eppure uguali nel desiderio marcato di non fallire la nuova missione. Antonio tornerà a Milano per la seconda volta in pochi giorni, ma questo viaggio vale di più e non perché la partita sarà più complicata, quanto per le implicazioni psicologiche che comporta. Conte ha fatto grande l’Inter, conquistando la gente nerazzurra nonostante il passato juventino e ha regalato agli Zhang il primo scudetto della loro storia. L’Inter l’ha lasciata sul più bello, credendo che le difficoltà economiche della proprietà cinese, reali ma abilmente mascherate dal lavoro di Marotta (e Ausilio), avrebbero depotenziato la squadra", racconta il Corriere della Sera.