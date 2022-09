Conte: “Io accostato alla Juventus? Mancanza di rispetto per me e il Tottenham”

Queste le sue parole in conferenza stampa sul tema: "È una roba incredibile. In questo periodo penso che sia un mancanza di rispetto nei confronti di Allegri e anche nei miei che lavoro al Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione e ho già risposto molte volte a questo tipo di domande: ho sempre detto che sono felice e mi sto godendo quest'esperienza qui. Abbiamo un'intera stagione per trovare la migliore soluzione per la società e per me e di sicuro sto bene a Londra. Ho un ottimo rapporto con il presidente e con Paratici. Non vedo alcun problema, ci sono dei contratti firmati e non voglio sentirne più parlare".