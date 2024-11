Le partite europee hanno confermato che in Italia iniziamo ad avere un livello molto elevato: altrimenti non ti imponi come stanno facendo Inter e Atalanta o come la Juve pareggiando con l'Aston Villa o il Milan. Senza dimenticare la Roma: a volte a me viene da pensare perché si sottovalutano le vittorie, la Roma è una signora squadra. Il Tottenham ha una rosa per lottare per vincere la Premier League e hanno pareggiato. Poi vedi Fiorentina e Lazio: il calcio italiano è cresciuto in maniera importante, oggi hai a che fare con squadre forti. Per questo c'è questo equilibrio: lo stanno dimostrando in Europa di essere forti. Complimenti a loro, questo fa parte di un percorso a cui anche noi vorremmo aggiungerci un domani: lavoriamo per continuare a crescere e creare una situazione che dia soddisfazioni in futuro con ambizioni reali".