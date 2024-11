A Tutti Convocati, Franco Ordine ha parlato di Inter e della lotta per il campionato con il Napoli e si è riferito in particolare alle ultime polemiche per il mancato giallo a Lukaku e le dichiarazioni di Conte sull'arbitraggio 'subito' dalla sua squadra la gara contro i nerazzurri.

«Secondo me oggi è da celebrare l'Atalanta, più che altro, che dopo aver smantellato la squadra per gli infortuni di Scalvini e Scamacca, un po' per necessità facendo un mercato in cui ha venduto benissimo e comprato meglio, tipo Koopmeiners, Samardzic e Bellanova, credo sia l'esempio virtuoso da portare all'attenzione di tutti», ha sottolineato sull'ultima giornata di Champions League.