Inter, Iuliano: “Conte? Più Vidal che Gagliardini. Con i cambi a disposizione…”

Mark Iuliano ha parlato dell’Inter di Conte in collegamento su Skysport e si è soffermato in particolare sullo spazio che sta dando a Gagliardini: «Non sono d’accordo che Antonio si riveda in lui, lui era un centrocampista a tutto campo ed era devastante nelle incursioni in area. Sicuramente somiglia più a Vidal. Conte si è messo sempre a disposizione del mister e del gruppo e non è facile trovare un giocatore così. Da allenatore sicuramente ora sarà tutto più difficile comunque». «Cambierà tanto i giocatori perché sono tanti gli impegni e avere più ricambi per il suo modulo è l’ideale. Può rivoluzionare una squadra. Senza i cambi probabilmente con la Fiorentina non avrebbe vinto».

(Fonte: SS24)