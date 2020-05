Inter, Conte spinge per Izzo: Marotta ha due carte per convincere il Torino

Antonio Conte vuole blindare la difesa della sua Inter con l’arrivo di Armando Izzo. Tuttosport assicura che il calciatore del Torino è l’obiettivo numero uno del club nerazzurro per il reparto arretrato, con Beppe Marotta che cercherà di accontentare il suo tecnico.

La società di Viale della Liberazione è pronta a inserire nella trattativa Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti. A orchestrare l’operazione potrebbe essere Mino Raiola, agente di Izzo e Pinamonti. Il quotidiano sottolinea come per quest’ultimo ci sia per l’Inter la variabile Genoa dal punto di vista contrattuale e che il classe 1998 potrebbe trasferirsi in granata in prestito proprio nell’ambito dell’operazione che potrebbe portare Izzo in nerazzurro.