La Juve torna su Conte. Il tecnico avrebbe già una rosa idonea, ostacolo ingaggio

"L’eventuale ritorno a casa sarebbe facilitato non solo dalla conoscenza dell’ambiente, ma anche da una rosa che probabilmente non andrebbe neppure troppo stravolta. Non un dettaglio vista l’uscita precoce dalla Champions e i soldi in meno incassati dalla Uefa. L’ultima versione della Juventus di Allegri si adatterebbe in gran parte al 3-5-2 di Conte. Da Dusan Vlahovic a Federico Chiesa, da Adrien Rabiot (che il salentino avrebbe voluto anche al Tottenham, ma che ora è in scadenza) a Filip Kostic, da Gleison Bremer ad Arek Milik fino a capitan Bonucci, da sempre un fedelissimo. Senza dimenticare il pupillo Pogba, lanciato in bianconero proprio da Conte. E occhio anche a McKennie, un giocatore che per caratteristiche potrebbe essere rigenerato dalla cura Conte. Conte è un allenatore esigente, anche sul mercato e non soltanto in campo, però partirebbe con un materiale in gran parte di suo gradimento. Ovvio, per riportare l’uomo dei primi tre scudetti del ciclo a Torino, la Juventus dovrebbe mettere in conto di aggiungere allo stipendio di Allegri un altro ingaggio uguale o superiore. Non meno di dieci milioni a stagione tra parte fissa e bonus", precisa il quotidiano.