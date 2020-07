Inter, il bicchiere è mezzo pieno. GdS: “Lavoro di Conte non va dimenticato. E sotto sotto…”

Miglior difesa, secondo miglior attacco, secondo posto in classifica e quasi record di punti: basta forse questo per vedere il bicchiere mezzo pieno, citando Antonio Conte, per la sua Inter. “Dopo la Fiorentina aveva detto che quando arrivi secondo sei il primo dei perdenti, stavolta Conte usa altre parole. Per lui o si vince o si vince, il resto non conta, ma quello che ha fatto in questo primo anno di Inter non va dimenticato. E alla fine, sotto sotto, forse arrivare dietro la Juve è importante pure per lui”, commenta La Gazzetta dello Sport.

SANCHEZ – Conte, nel post-partita contro il Genoa, si è espresso in maniera forte sul futuro di Sanchez, visto che lo United pare intenzionato a prorogare il prestito solo fino alla sfida contro il Getafe: “Il dubbio resta Sanchez, uno a cui oggi è difficile rinunciare. Per ora lo United lo lascerà sino al Getafe, ma si spera di strappare il sì al prolungamento in caso di Final 8”, il giudizio del quotidiano.