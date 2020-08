Perrone (CdS): “Conte abbandona il sentiero di guerra. Lineare anche nelle contraddizioni”

“Dopo il sabato del carro dei vincitori affollato, delle talpe che tramano nell’ombra e della società assente, Antonio Conte ha abbandonato il sentiero di guerra. C’è chi dice che sia stata la telefonata con Zhang, c’è chi scrive che sia ai ferri corti con Marotta e che si tratti di una pace armata. Tutto plausibile e possibile, ma riesce difficile pensare che in una società come l’Inter, o come la Juventus nel caso di Sarri, non conoscano chi mettono in panchina“. Roberto Perrone, giornalista del Corriere dello Sport, nel suo editoriale parla della situazione che tiene banco in casa Inter dopo l’uscita di Conte. L’allenatore nerazzurro aveva fatto già uscite simili a quelle viste all’Inter. “Non è cambiato, la sua strategia è sempre la stessa. Ha voltato pagina però. Si deve essere accorto che in un paio di settimane potrebbe ribaltare ancora una volta la situazione, diventando il primo allenatore a vincere con l’Inter in Europa dopo Mourinho”, si legge nello stesso articolo. Un successo in Europa League sarebbe importante per il tecnico quanto per l’Inter e quindi lui guarda avanti e si concentra sull’obiettivo. “Di Conte ognuno può dire quello vuole, può esaltarlo o criticarlo ferocemente (appunto). Ma quello che non si può dire è che non sia lineare. Anche le sue contraddizioni sono sempre le stesse”, conclude Perrone.



(Fonte: Cds)