Conte vota Mancini: “Lukaku forza della natura ma semifinale possibile per l’Italia”

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola martedì 29 giugno 2021 riporta le parole di Antonio Conte sulla Nazionale

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola martedì 29 giugno 2021 riporta le parole di Antonio Conte sulla Nazionale. "Voto Mancio", si legge come titolo. "Nessuno sa essere squadra come noi: semifinale possibile. Lukaku una forza della natura. Ma se mancassero Hazard e De Bruyne...".