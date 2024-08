"Ci metto le mani nel fuoco io per lui", ha aggiunto Antonio Conte in conferenza stampa su Romelu Lukaku

Intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro il Parma, Antonio Conte ha parlato così dell'arrivo di Romelu Lukaku al Napoli:

"Mi auguro di averlo a disposizione oggi e domani, anche dopo domani perché al mattino ci alleniamo per farlo entrare in sintonia col resto della squadra. Verrà con noi senza cose particolari. Di Romelu cosa posso dire, è un centravanti atipico, quando l'ho avuto... di solito quelli grossi solitamente sono anche lenti o li utilizzi in area come boa ma non hanno grande gamba per sfruttare il campo"