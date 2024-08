Terza volta in Serie A per il belga dopo le esperienze a Milano e Roma. Il commento dell'ex attaccante

Ad Aldo Serena, tra gli ospiti di Calciomercato l'Originale, hanno chiesto dell'approdo di Romelu Lukaku al Napoli. Il calciatore belga, che oggi ha fatto le visite mediche a Villa Stuart, Roma - firma un triennale con il club di De Laurentiis e ritrova Conte con cui ha vinto lo scudetto all'Inter nel 2021. «Ma l'allenatore non ritroverà lo stesso giocatore - ha spiegato l'ex attaccante - non è quello dell'Inter».

«È cambiato non è dirompente come prima e non è infallibile in certi frangenti. Il lavoro fisico dovrà svolgerlo con ancora più fatica perché sono passati anni ed è un'ultra trentenne. Romelu dovrà adattarsi e lavorare tanto per poter fare bene. Sono convinto che riuscirà ad integrarsi perché Conte lo ha desiderato tanto e lo metterà nelle condizioni di fare bene, però non sarà più il giocatore di tre anni fa», ha sottolineato ancora l'ex giocatore.