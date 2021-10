Conte al Manchester United? Il Sun ipotizza la formazione tipo: c’è mezza Inter

La formazione tipo - secondo il Sun - del Manchester United allenato da Antonio Conte. Ci sarebbero 5 pilastri dell'Inter

Antonio Conte è uno dei nomi in lizza per la panchina del Manchester United. Il club inglese è alla ricerca - da troppo tempo ormai - della gloria perduta e pensa di sostituire Ole Gunnar Solskjaer. L'ex tecnico nerazzurro, che con l'Inter ha vinto il 19° scudetto, è uno dei candidati preferiti dalla stampa inglese. Il Sun ha già ipotizzato una formazione tipo con Conte sulla panchina dello United. Secondo il tabloid l'ex tecnico dell'Inter richiamerebbe alla sua corte numerosi giocatori nerazzurri (complici - si legge - alcuni rinnovi non ancora perfezionati). A scorrere i nomi della formazione (Lautaro Martinez, Brozovic, Barella, Darmian, Skriniar), decisamente troppi...