Repubblica: “L’Antonio Conte 2.0 ha un mantra preciso. E Villa Bellini ha portato a…”

Uno dei punti di forza dell’Inter dello scorso anno era sicuramente la difesa. Ora Antonio Conte sembra aver cambiato totalmente filosofia: lo dimostra la frase “preferisco un 5-4 che uno 0-0”. E Repubblica, nella sua edizione odierna, analizza così il cambiamento di atteggiamento dell’allenatore nerazzurro: “Dieci gol in cinque partite, fra Serie A e Champions. La scorsa stagione per incassarne altrettanti l’Inter impiegò il doppio delle gare. Eppure Antonio Conte non si scompone.

Due mesi fa si lamentava, nonostante il secondo posto in campionato a un punto dalla Juve e la finale di Europa League. Oggi vede il lato bello delle cose. Un cambio d’atteggiamento evidente, figlio del confronto con la dirigenza nerazzurra dello scorso agosto a villa Bellini. L’Antonio Conte 2.0, il cui mantra è “godiamoci il percorso”, arriva a fare con leggerezza un paragone pesantissimo: i nerazzurri come i Reds. Se stesso come l’allenatore che, con il dogma della riaggressione sulle palle perse, sta segnando il calcio europeo. Così si sente e non ha timore a dirlo”.