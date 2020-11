Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha commentato le parole pronunciate da Antonio Conte al termine di Inter-Torino: “Conte non è la prima volta che si contraddice. A Marocchi che parlava di mancato furore disse posare il fiasco, ieri invece ha detto lui che a questa Inter manca la grinta, che così non va e che non sono ancora una grande squadra“.