Marocchi: “Dirò a Conte che Inter è da scudetto. Ma che non ce ne frega nulla di…”

«Se vuoi identificare l’Inter dici Lukaku, se vuoi identificare il Torino dici Belotti. Anima e corpo danno tutto per la squadra, l’italiano in modo ancora più evidente. Segna e va fare un po’ tutti. Lukaku è un punto di riferimento che dovrebbe essere raggiunto anche più in fretta». Giancarlo Marocchi ha parlato così della sfida nella sfida di Inter-Torino e del lavoro che Conte sta facendo con la squadra nerazzurra. «Delle volte l’Inter non bisogna complicarla, che Conte sia bravo lo sappiamo già. Anche se perde qualche partita continuiamo a dire che è bravo perché lo è. A Conte dirò che è da scudetto? Assolutamente sì. Ma gli dirò anche che deve andare in fretta sugli attaccanti e del trequartista non ce ne frega nulla», ha aggiunto.

(Fonte: SS24)