Inter, Conte martello anche a distanza: “I giocatori raccontano che in questi giorni…”

Gli allenamenti sono fermi, così come il calcio in generale. Ma l’obbligo di restare in forma e concentrati in vista di una eventuale ripresa rimane eccome. Ecco perché Antonio Conte, anche a distanza, non vuole assolutamente mollare un centimetro. E, anzi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giocatori raccontano di un allenatore molto vicino per via telematica in questi giorni:

“Per non interrompere il filotto di “stagioni con trofeo” del tecnico la strada più praticabile, con meno salite e chilometri da percorrere sembra infatti quella dell’Europa League. Per seguirla serve un’inversione a U rispetto al recente passato, quando il campionato era la via maestra e la coppa terreno per le riserve. In queste settimane di forzata inattività i giocatori raccontano un Conte comunque “vicino”, anche se per vie telematiche e le sue ore non passeranno certo all’insegna dell’ozio. Il suo staff è probabilmente sotto-torchio per analizzare, pensare, rivedere e studiare“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)