Damascelli: “Negatività? Forse Conte ha perso la memoria. Un peccato che l’Inter…”

Nel suo editoriale per Il Giornale, Tony Damascelli ha analizzato il successo dell’Inter sul campo del Sassuolo, soffermandosi in particolar modo sulle dichiarazioni nel post partita di Antonio Conte:

“L’Inter si è tolta dalla nuvola fantozziana e ha vinto e bene, ma chi perde la memoria è il suo allenatore che, dopo aver cancellato le presunzioni del suo avversario De Zerbi, è riuscito nell’impresa di dire «ho allenato molte squadre ma mai ho visto tanta negatività come nei confronti dell’Inter, non si vede l’ora di buttarle addosso, non dico cosa ma una negatività mai sentita e vista altrove».

Ora a parte il sostantivo stile Cambronne sostituito con “negatività”, con ogni probabilità lo smemorato salentino voleva alludere al Chelsea di Londra perché se soltanto compulsasse gli archivi dei giornali dell’epoca ritroverebbe alcune chicche, non trattavasi proprio di negatività, contro la “sua” Juventus. Un vero peccato che l’Inter debba continuamente fare i conti con le paturnie del suo gestore tecnico“.