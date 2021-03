Il Giornale – Inter prima, merito innegabile di Conte. “Pur di avere Lukaku due anni fa…”

L'edizione odierna de il Giornale analizza il momento di forma straordinario dell'Inter, rendendo i giusti meriti a Conte

"Ci sono numeri che traducono i fatti: nelle ultime 7 partite, l’Inter ha subito un solo gol, vincendo 6 volte su 7 per 19 punti su 21. Sette più del Milan, 6 più della Juventus, 4 più della Lazio, nel frattempo sconfitte nello scontro diretto. Una macchina da scudetto, che col sovrapporsi delle partite ha saputo sommare all’attacco migliore (60 gol: 2,5 a partita) la tradizionale solidità difensiva, smarrita nella fase ascendente della stagione". Apre così l'articolo de il Giornale in merito alla capacità dell'Inter e di Conte di trovare equilibrio, solidità ed unità in un gruppo che, in campo, offre anche un bel calcio. "Una fuoriserie con un pilota che male si adatta ai circuiti europei, ma che in quelli nazionali sembra non avere rivali: quello di maggio potrebbe essere per Antonio Conte il quinto titolo su 7 campionati", aggiunge poi il quotidiano.