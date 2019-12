Inter, martello Conte. Dopo il Genoa ha subito mandato un ‘messaggio’ a Marotta: “Guardate…”

Antonio Conte crede davvero di poter strappare lo Scudetto alla Juventus. Per farlo, però, ha chiesto almeno un paio di rinforzi di spessore nel mercato di gennaio. I nomi sono quelli di Vidal e Marcos Alonso. Un concetto rafforzato subito dopo la partita contro il Genoa, che ha riportato l’Inter in vetta alla classifica al pari della Juventus, come riportato dal Corriere dello Sport:

“L’accoppiata scudetto. Con Vidal e Marcos Alonso, Conte pensa davvero di poter contendere il titolo alla Juventus. Anzi, il fatto che la Signora abbia lasciato per strada la Supercoppa, e considerando anche come è riuscita a conquistarla la Lazio, ha rafforzato le sue convinzioni: il predominio bianconero, che in serie A dura ormai 8 anni, può essere interrotto, per di più proprio da chi l’ha cominciato… Per farcela, però, il tecnico leccese ha bisogno di risorse supplementari. Il pressing in questo senso, ormai, dura da settimane, ma negli ultimi giorni si è addirittura intensificato. E dopo il successo con il Genoa, che ha permesso all’Inter di chiudere l’anno in vetta alla classifica insieme alla Juventus, il concetto è stato questo: guardate cosa siamo riusciti a fare in questi mesi nonostante gli infortuni e pensate a dove potremmo arrivare con un paio di rinforzi“.

(Fonte: Corriere dello Sport)