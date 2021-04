Inter, Conte non vuole nessuna distrazione. E lancia anche un messaggio a Pirlo

Il tecnico dell'Inter ha parlato in conferenza stampa ieri e ha voluto alzare l'attenzione chiedendo alla squadra di ripartire forte

L'Inter vuole ripartire come aveva lasciato, vincendo. A Bologna non sarà facile e Conte ha avvisato tutti già in conferenza stampa. "Zitti e pedalare" , questo il messaggio mandato dal tecnico nerazzurro che non vuole distrazione e pretende che i suoi giocatori siano concentrati solamente sull'obiettivo da raggiungere.

"Pensare solo a sé stessi, significa anche non dare nulla per scontato, soprattutto non pensare che lo scudetto sia un obiettivo già raggiunto o quasi. Ecco perché, quando gli viene chiesto quale sia l’errore da evitare, Conte è perentorio, se non duro, nell’affermare che «non dobbiamo parlare a sproposito. Noi dobbiamo fare i fatti: stare zitti e pedalare». Chissà se in quelle parole c’era anche un riferimento per chi (vedi Pirlo), nel momento in cui il virus è tornato ad affacciarsi alla Pinetina, con conseguente rinvio del match con il Sassuolo, ha parlato di Inter fortunata. Ovvio che Conte non ritenga che ci sia stata buona sorte nella circostanza, anzi", si legge sul Corriere dello Sport.