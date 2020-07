Turrini: “Conte odiato perché dice verità scomode. Messi? Io vorrei invitare la Bellucci…”

Leo Turrini, giornalista di Sky Sport e noto tifoso dell’Inter, ha parlato a Calciomercato.com del sogno Messi: “Io non posso permettermi di invitare Monica Bellucci in vacanza a Riccione, magari Suning con Leo ci riesce. Ma ne dubito“.

Sulla stagione che va verso il termine: “Il vero sconfitto? Non certo Conte, che sta sulle scatole a un sacco di gente perché dice verità scomode, guadagna troppo e bla bla bla. Ma l’allenatore dell’Inter per sei mesi aveva in organico gli esterni Biraghi, Asamoah presto disperso in infermeria, Lazaro così denominato perché quando entrava resuscitava gli avversari e meno male che se non altro c’era Candreva. Aggiungi che con Sanchez ai box l’unica alternativa a Lukaku e Martinez era un minorenne, cioè Esposito. Secondo te la Juve come organico era messa così?“.