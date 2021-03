Di Caro (GdS): “L’Inter non è solo Lukaku. Conte il migliore possibile per una big: ora deve…”

L'analisi del giornalista de' La Gazzetta dello Sport dopo il successo per 3-0 dell'Inter di Conte sul Genoa di Ballardini a San Siro

"Se non siamo ancora ai titoli di coda e al «The end», il merito è del Milan capace di rialzare la testa a Roma. Ma se questo campionato non diventerà un thriller da premio Oscar, il finale sembra ugualmente quasi già scritto. L’Inter accelera per andare a prendersi il suo 19° scudetto (sono consentiti dai nerazzurri tutti gli scongiuri possibili e immaginabili). Numeri da caterpillar: quinta vittoria consecutiva in campionato con 15 gol fatti e uno solo subito. Asfaltato anche il Genoa che veniva da 7 risultati utili e dopo 32 secondi ha scoperto l’effetto che fa trovarsi Lukaku che punta in corsa la tua porta. Il risultato finale poteva essere molto più rotondo se Perin non fosse stato il migliore dei suoi. L’Inter, ovviamente, non è solo Lukaku, ma i suoi 18 gol e 6 assist in 24 partite significano che i nerazzurri con lui partono in pratica da 1-0".