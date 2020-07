Quella di Conte è l’Inter migliore del dopo Triplete. Libero: “Ed è curioso che…”

Grazie alla vittoria contro il Napoli, l’Inter si riappropria del secondo posto stabilendo a 79 punti il nuovo record post-Triplete. Conte, infatti, ha staccato Leonardo, fermatosi a quota 76, ma ora punta al mantenimento del secondo posto nella scontro diretto con Gasperini. “Ed è curioso il fatto che in tutte le quattro occasioni in cui l’Inter ne ha ottenuti di più, nell’era dei tre,

aveva vinto il titolo: due volte con Mancini tra il 2007 e il 2008 (97 e 85 punti) e due con Mourinho tra il 2009 e il 2010, quando ne bastarono prima 84 e poi 82 per lo scudetto del triplete, proprio quanti potrebbe raccoglierne Conte”, il commento di Libero.