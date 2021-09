Conte: “Milan? Partita peggiore al rientro in Champions. Sentivo lo stadio…”

Le parole dell'ex allenatore nerazzurro in collegamento da Anfield a proposito della sconfitta dei rossoneri

Antonio Conte, in collegamento con Sky da Anfield, ha commentato la sconfitta del Milan contro il Liverpool: "Penso che il Milan debba utilizzare questa partita come percorso di crescita. E' tornato in Champions forse con la partita peggiore che potessero giocare, ma nonostante l'inizio difficile sono riusciti mantenendo la propria identità a stare in partita. Peccato per il gol preso ad inizio secondo tempo, perché ha inciso molto. Sentivo lo stadio più in silenzio del solito, quel gol ha dato una grande spinta".