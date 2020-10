La prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 24 ottobre 2020 parla così di Inter: “Conte: Inter modello Liverpool”, il commento del quotidiano che riprende le parole di Antonio Conte in conferenza stampa pre-partita prima della sfida con il Genoa. La copertina è dedicata all’intervista a Pjanic in vista di Juve-Barcellona.