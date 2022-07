Pochettino, 10 mln dal PSG per l’addio. Da Conte a Mou, le buonuscite record

Le buonuscite da record degli allenatori. Calcioefinanza.it svela le cifre più alte pagate dai club per ‘liberare’ i tecnici, da Conte a Mou

Le buonuscite da record degli allenatori. Calcioefinanza.it svela le cifre più alte pagate dai club per ‘liberare’ i tecnici. L’ultima è quella di Mauricio Pochettino, che ha ricevuto un compenso di 10 milioni dal PSG per l’addio. Ecco la classifica delle buonuscite, con due ex Inter sul podio.